Спортсмен из Башкирии стал участником массовой драки на борцовском турнире в Москве

Сообщается, что драка, в которую были вовлечены по меньшей мере 20 человек, произошла во время боев по панкратиону спортсменов Ислама Исаева из Тверской области и Ратмира Хайруллина из Башкортостана. К бойцам на ринге присоединились члены их команд, а также болельщики.