Депутат Госдумы: как не допустить «технологического занавеса» России

Как отметил парламентарий, основной задачей западных ограничений является исключение России из глобального научного сообщества, и, как следствие, отлучение ее от высоких технологий и введение на всей территории тотального технологического занавеса. Чтобы перестать быть сырьевым придатком, России необходимо внедрять эффективные антисанкционные меры, основанные на современном российском научном импортозамещении, добавил он. Об этом пишут «Народные новости».