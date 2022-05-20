Депутат Госдумы: как не допустить «технологического занавеса» России

Депутат Госдумы: как не допустить «технологического занавеса» России
Депутат Госдумы: как не допустить «технологического занавеса» России
Вчера, 22:41ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев заявил о попытках Запада с помощью санкций создать вокруг России технологический занавес.

Как отметил парламентарий, основной задачей западных ограничений является исключение России из глобального научного сообщества, и, как следствие, отлучение ее от высоких технологий и введение на всей территории тотального технологического занавеса. Чтобы перестать быть сырьевым придатком, России необходимо внедрять эффективные антисанкционные меры, основанные на современном российском научном импортозамещении, добавил он. Об этом пишут «Народные новости».

По словам Савельева, необходимо поднять престиж научных специальностей, усилить влияние науки в укреплении экономики, поскольку импортозамещение должно основываться на внедрении отечественных научных разработок в промышленность.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы