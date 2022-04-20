В Башкирии объявили о начале пожароопасного сезона

Напомним, что в апреле прокуратура Башкирии объявила предостережение главе министерства из-за природных пожаров в 2021 году. В частности, надзорное ведомство заявило, что в Минлесхозе нет необходимого количества оборудования для тушения лесных пожаров, также имеет место быть высокий износ техники. К слову, прокуратура не в первый раз обращает внимание на проблему природных пожаров. Так, в июне надзорное ведомство обнаружило нарушение в центре тушения лесных пожаров. Уже тогда 71 единица техники оказалась в изношенном состоянии и уже тогда прокурор потребовал от Минлесхоза республики устранить нарушения.