В Башкирии объявили о начале пожароопасного сезона

В Башкирии объявили о начале пожароопасного сезона
В Башкирии объявили о начале пожароопасного сезона
Сегодня, 13:39ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
На территории Башкирии с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба Минлесхоза Башкирии.

Стало известно о начале пожароопасного сезона в Башкирии. Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики, из-за установления устойчивых плюсовых температур пожароопасный сезон был открыт еще 15 апреля.

Так, согласно данным на 11 апреля было зафиксировано 9 термических точек на площади 171 га. Первый природный пожар в текущем году был зафиксирован 19 апреля в Баймакском районе, в 7 километрах от села Ишберда.

Напомним, что в апреле прокуратура Башкирии объявила предостережение главе министерства из-за природных пожаров в 2021 году. В частности, надзорное ведомство заявило, что в Минлесхозе нет необходимого количества оборудования для тушения лесных пожаров, также имеет место быть высокий износ техники. К слову, прокуратура не в первый раз обращает внимание на проблему природных пожаров. Так, в июне надзорное ведомство обнаружило нарушение в центре тушения лесных пожаров. Уже тогда 71 единица техники оказалась в изношенном состоянии и уже тогда прокурор потребовал от Минлесхоза республики устранить нарушения.

Отметим, что в 2021 году, по данным прокуратуры, было зафиксировано 480 лесных пожаров на общей площади 15 959 га, что значительно превышает показатели 2020 года — 172 пожара на площади 5 699 га.

Действительно, природные пожары в прошлом году стали большой проблемой для жителей. В частности, ситуация доходила до эвакуации деревень и сел, а также детей из детских лагерей, о помощи жителей в тушении пожаров просили главы районов, к слову, откликнулось на призывы множество волонтеров. Помимо этого, от отчаяния или усталости жители региона в Баймакском районе провели мусульманский обряд истиска-намаз — мольба о дожде, однако дождь, действительно, пошел.

В прошлом году первый пожар был зафиксирован еще в апреле, тогда Госкомитет по ЧС сообщал о 9 очагах лесных пожаров в Абзелиловском, Белокатайском, Бирском, Кугарчинском и Учалинском районах. После чего, в мае их число увеличилось до 47. На пожары в Хайбуллинский район также выезжал и глава Башкирии Радий Хабирова. Локализовать все очаги лесных пожаров удалось лишь к 1 сентября.

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