Минеева назвала достоинства «зонтичного» механизма поручительств для МСП

С января 2022 года представители малых и средних предприятий получили 18 миллиардов рублей под «зонтичные» поручительства. Всего данной мерой господдержки смогли воспользоваться более 1,5 тысячи бизнесменов. О преимуществах этой меры рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы РФ напомнила, что «зонтичный» механизм поручительств является доступным и упрощенным способом для оформления кредита. Эта мера поддержки предоставляется индивидуальным предпринимателям и предприятиям в случае нехватки залога, сообщает vostokmedia.com. По ее мнению, доступ к заемным средствам по-прежнему является одним из основных запросов, поступающих от бизнесменов, которые продолжают работать в условиях санкционного давления. «По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Это на самом деле плечо для бизнеса», — прокомментировала Минеева. Отмечается, что кредитование для представителей малых и средних предприятий под «зонтичные» поручительства регулировалось АО «Корпорация МСП», которое входит в группу ВЭБ.РФ. Общее количество предприятий, которые смогли воспользоваться новой возможностью кредитования с января по март 2022 года, составило 1 492 компании. В этих компаниях трудятся почти 24 тысячи человек. Об этом рассказал гендиректор корпорации Александр Исаевич. «Зонтичный» механизм дает предпринимателям возможность получить кредит на более выгодных, по сравнению со стандартными, условиях. Потому что наши поручительства повышают уверенность банков в том, что выданные ими средства будут возвращены», — прокомментировал руководитель компании. В большинстве случаев предприниматели обращались в банки с целью пополнения оборотных средств. Всего бизнесмены получили 15 миллиардов рублей. При этом лидерами по числу одобренных кредитов стали следующие регионы: Новосибирская и Ростовская области, Москва, Республика Крым и Краснодарский край. «Зонтичные» поручительства больше всего были востребованы в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, а также в сфере торговли и транспортной сфере. Напомним, что «зонтичный» механизм поручительств — это доступный способ получить заемные средства в случае отсутствия залога. Эта мера господдержки была создана по поручению президента РФ Владимира Путина и запущена АО «Корпорация МСП» в сентябре прошлого года. Мера реализуется в рамках национального проекта по поддержке МСП, куратором выступает зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов. В целом «зонтичный» механизм — это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены.

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