Глава Башкирии в 2021 году заработал на 1 млн рублей больше, чем в предыдущем

Годом ранее руководитель республики заработал 6,22 млн рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров в 2021 году получил доход в размере 7,29 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте руководителя региона.
Перечень имущества, которое находится в собственности и пользовании семьи главы региона, не изменился. Так, сам Радий Хабиров по-прежнему владеет участком земли площадью 913 кв. м, жилым домом в 82,5 «квадратов» и гаражом. В собственности Каринэ Хабировой все те же две квартиры площадью 52,4 и 140,8 кв. м.
Глава региона, его супруга и двое несовершеннолетних детей пользуются квартирой площадью в 79,9 «квадратов» и госдачей площадью 444,8 кв. м.