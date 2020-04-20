Уфа присоединилась к виртуальному митингу против ужесточения режима самоизоляции
За ходом митинга можно было следить при помощи сервиса «Яндекс.Карты».
Сегодня, 20 апреля, уфимцы, как и жители ряда других российских городов, приняли участи в виртуальном митинге, смысл которого сводился к протесту против ужесточения режима самоизоляции.
Виртуальная акция протеста проводилась с использованием мобильного приложения Яндекс.Карты. Рядом с геометкой, относящейся к зданию правительства Башкирии по улице Тукаева, 46, участникам митинга нужно было указать суть своих претензий.
В итоге набралось более трех десятков сообщений. Сообщения были разные, начиная от невозможности платить кредиты и заканчивая желанием поехать на рыбалку.
По уточненным данным, подобные онлайн-митинги также провели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.
По окончании митинга пользователи обнаружили, что сервис уже начал предпринимать усилия, чтобы подобное больше не повторилось.