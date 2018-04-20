Авиасообщение между Россией и США может прекратиться - МИД

МИД РФ обвинили Вашингтон в сознательном выстраивании визовой блокады из-за резкого снижения выдачи гражданам России американских виз. Из-за проблем с получением визы российскими пилотами, авиасообщение между двумя странами может и вовсе прекратиться, передает сообщение МИДа агентство «Интерфакс».

«Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, распространенном в четверг.

В МИД РФ считают, что «визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно - в качестве дополнительного рычага давления».

«Виновата, однако, отнюдь не российская сторона. Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне», - отметили в МИДе РФ.

«При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник "персоной нон грата" не объявлен. Весь персонал американского Генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского Генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает - было бы желание, а его у США явно нет», - подчеркнули в МИД РФ.