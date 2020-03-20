В Башкирии глава района, которого Хабиров вызвал на ковер, уехал в отпуск за границу

Накануне, 19 марта, серьезный «разбор полетов» на тему школьного питания состоялся в Уфе на совещании правительства Башкирии в формате «Образовательного часа». Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Жалобы на школьное питание и результаты проведенных проверок крайне возмутили Радия Хабирова. Больше всего досталось Абзелиловскому и Архангельскому районам.

- Это же стыдобище! – возмущался Радий Хабиров.

Редакции Медиакорсети удалось уточнить, что могло вызвать столь сильный гнев главы региона. На фотографиях, которые нам предоставили жители района, запечатлен суп, которым кормят детей. Он представляет собой подкрашенную жидкость, в которой не видно никаких признаков жира.

- Это просто вода, в которую бухнули несколько банок дешевой солянки и размешали, - утверждают местные жители.

Но не это самое примечательное. Дело в том, что Радий Хабиров вызвал главу Архангельского района в понедельник «на ковер». Но встречи этой, по идее, быть не должно, поскольку, как сообщил редакции источник в администрации района, Ильшат Аминев на время своего отпуска уехал отдыхать за границу, а точнее во Вьетнам.

Попытка уточнить данную информацию в приемной главы муниципалитета не увенчалась успехом. Так что мы не беремся со стопроцентной уверенностью утверждать, что Ильшат Аминев ездил в отпуск именно во Вьетнам, но то, что он был за границей, это точно.

- Поскольку Ильшат Аминев ушел в отпуск 10 марта, то есть до принятия главой Башкирии распоряжения об особых мерах против распространения коронавирусной инфекции, он формально ничего не нарушил. Однако вернется он уже после принятия данного распоряжения, причем предположительно из азиатской страны. Значит, по новым правилам, он должен будет две недели провести на карантине, не выходить на работу и не ездить «на ковер» к главе республики, - пояснил источник Медиакорсети.

Более точная информация по этой теме появится, скорее всего, в ближайшее время.