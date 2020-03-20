США собираются ввести новые санкции против России

Американские издания пишут, что цель новых санкций – прекращение ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. В США считают, что так можно остановить падение цен на нефть и уберечь от банкротства десятки американских компаний, пишет rns.online.

Напомним, 6 марта в Вене страны ОПЕК+ не договорились о дальнейшем сокращении добычи нефти. Все предыдущие договоренности заканчиваются до 1 апреля. По состоянию на 18 марта цена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель, впервые за 17 лет. Цена на марку WTI упала ниже $21.

В администрации США пока не озвучивают о каких новых ограничениях в адрес России идет речь. Между тем источники утверждают, что американские власти могут обратиться к властям Саудовской Аравии с просьбой вернуться к сокращенным объемам добычи.