Главу профсоюзов Башкирии отправили в отставку
Вчера, 09:24ПолитикаТатьяна МайороваФото: Федерация профсоюзов РБ
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Такое решение было принято на внеочередном заседании Федерации профсоюзов РБ
Сюжеты: Власть без цензуры
Накануне, 19 марта, в Уфе прошло X внеочередное заседание Совета Федерации профсоюзов РБ.
Как сообщается на сайте организации, основным событием съезда стала отставка председателя Федерации профсоюзов РБ Марата Хусаинова. Причины данного события не уточняются.
Исполнять полномочия председателя Федерации пока будет Тагир Закиров.
Ожидается также проведение XXVI внеочередной конференции Федерации профсоюзов РБ, которая намечена на 24 апреля текущего года. О том. какие вопросы будут на ней поставлены, пока также не сообщается.
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