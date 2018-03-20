В Уфе журналисты заявили, что избиркомы скрыли нарушения

Сегодня. 20 марта, стало известно, что в Уфе три журналисты разных СМИ подали жалобы на нарушения территориальных избирательных комиссий, допущенные 18 марта. Свои заявления они обосновали весомыми доказательствами.

Заявителями стали главный редактор газеты «КоммерсантЪ в Уфе» Наталья Павлова и два сотрудника радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» - Дарья Кучеренко и Руслан Валиев. Жалобы были направлены ими в территориальные комиссии, ЦИК Башкирии и ЦИК России. Дарья и Наталья независимо друг от друга испортили свои бюллетени для голосования, но потом в отчетных документах территориальных избиркомов не нашли пометок о недействительных бюллетенях.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Уфа», Дарья Кучеренко в своей жалобе указала, что зашла в кабинку для голосования и заштриховала все квадраты напротив фамилий кандидатов, а затем написала в верхней части бюллетеня: «Это не выборы! Это спектакль», затем свернула бюллетень и опустила в урну,

Наталья Павлова перечеркнула фамилии кандидатов, вписав в бюллетень строку о том, что ее кандидата среди перечисленных нет, и опустила бюллетень в урну для голосования.

- Наши голоса на выборах президента РФ "пропали": испорченные бюллетени с пометкой, что в них нет нашего кандидата, не засчитаны комиссиями как недействительные. В графе "недействительные бюллетени", куда должны были засчитать наши бланки, на наших участках стоят нули, - сообщила в фейсбуке Наталья Павлова.

Она голосовала по месту регистрации в школе №29 Сипайлово, УИК №253. Дарья Кучеренко -- на УИК №175 в "Доме профсоюзов". Свою жалобу подал Руслан Валиев, который просто вынес свой бюллетенеь с избирательного участка. На его УИК №413 в Советском районе Уфы, откуда он вынес бюллетень, в графе "утраченные" стоит ноль.

То есть во всех трех случаях избиркому предоставили недостоверные отчеты.

Сегодня на связь с Русланом Валиевым вышел председатель участковой комиссии. Он пришел в редакцию и попросил показать ему этот бюллетень. Потом утточнил, что даст ответ по поводу происшедшего в ближайшие дни.

- Я не собиралась ставить эксперимент, я пошла, чтобы выразить свою гражданскую позицию и даже не ожидала, что так будет, - призналась в беседе с корреспондентом Медиакорсети Дарья Кучеренко.