Рустэм Хамитов: Владимир Путин много делает для Башкирии

Концерт «Наш выбор – наша победа!», который состоялся на площади перед Дворцом спорта, по некоторым данным, собрал более двух тысяч человек. Издание «Коммерсантъ-Башкортостан» называет эту цифру до 6,5 тысяч человек, ссылаясь на данные, предоставленные организаторами митинга – партией «Единая Россия».

На праздничном мероприятии выступили артисты, представители творческих коллективов. В митинге приняли участие члены местного отделения ОНФ, студенты башкирских вузов, ссузов, члены «Молодой гвардии». Рустэм Хамитов, выступив с приветственной речью, вновь поблагодарил жителей республики за активное участие в прошедших выборах. Напомним, явка на них составила 75,45 процентов.

- Выборы в республике Башкортостан прошли организованно, очень хорошо. Наше население, наш народ продемонстрировал единство и сплочённость и, конечно же, поддержало президента страны.

Президент России с огромным уважением относится к нашей республике. Он много делает для того, чтобы у нас строились новые объекты, появлялась хорошая инфраструктура. Можно сказать и о том, что благодаря президенту Республика Башкортостан имеет сегодня 25 процентов акций такой крупнейшей компании, как «Башнефть».

Президент много делает и в направлении развития политической культуры. Мы видим, что наша страна идёт вперёд. Кроме того, мы понимаем, что в условиях санкций, внешнего давления мы должны демонстрировать единство, взаимопомощь, взаимовыручку, всё то, что показали прошедшие вчера выборы, - заявил Хамитов.

И порадовался, что на участках 18 марта было много молодых людей.