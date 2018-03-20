Мэр Нижнего Тагила поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию

19 марта глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравил Владимира Путина и тагильчан за активную активную гражданскую позицию во время выборов, сообщает Tagilcity.ru.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации выборов, обеспечивал порядок и безопасность, и, конечно, жителей города, не побоявшихся плохой погоды. Безоговорочная победа действующего президента говорит о том, что наш народ разделяет внутреннюю и внешнюю политику главы государства и готов двигаться дальше, сообщил Сергей Носов