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Мэр Нижнего Тагила поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию
Сюжеты:
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Мэр Нижнего Тагила поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию

Сегодня, 17:03ПолитикаРустэм Башкирцев
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