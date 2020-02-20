По словам главы страны, занимаясь процессом совершенствования, важно учесть несколько моментов. В частности, необходимо сохранить все, что было изначально заложено в Конституцию 1993 года, а также все поправки должны получить поддержку всех жителей России.

— Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в основной закон, вот что важно, — подчеркнул Владимир Путин.

— Мы проводили определенные исследования и социологический мониторинг, чтобы понять, какие вопросы беспокоят граждан, и, наверное, на первое место вышли вопросы, связанные с суверенитетом. Кому-то покажется странным, но самые высокие оценки предложений мы имеем по двум позициям — это защита суверенитета и социальные гарантии, — заявил сенатор Андрей Клишас.

Еще одна задача — защита личных данных граждан и информационного пространства. Как отметила менеджер международной организации по регулированию вопросов, связанных с доменными именами, ICANN Наталья Мочу, вопросы безопасности Интернета вполне могут находиться в ведении государства.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглобина отметила, что молодежная политика больше не должна находиться вне сферы интересов правительства. По ее словам, сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда молодежь в стране есть, а единой государственной молодежной политики — нет. При этом семья и «всё, что с ней связано» была названа главной ценностью в стране.

Также разговор шел и о развитии волонтерского движения.

— Волонтерство сегодня является центром, точкой притяжения, консолидации нашего общества. И мы хотели бы предложить закрепить в 114-й статье, добавить пункт о дополнительных полномочиях Правительства России о мерах поддержки именно по волонтерской деятельности. Как нам кажется, это, с одной стороны, закрепит важность волонтёрской деятельности, важность этой ценности в нашем обществе», — предложила председатель центрального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

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