Экс-глава госкомитета из Башкирии будет представлять интересы России в Азербайджане
Бывший председатель госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов получил новое назначение.
Сегодня, 20 февраля, стало известно, что бывший председатель госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов назначен торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике. Распоряжение об этом издано правительством РФ.
Данный выбор не случаен, поскольку Руслан Мирсаяпов входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. Напомним, в Башкирии Руслан Мирсаяпов известен как очень грамотный менеджер. Он руководил офис-группой по проведению саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, а затем был выдвинут на более высокие должности вплоть до вице-премьера правительства РБ.
Последние 2-3 недели Руслан Мирсаяпов находился в отпуске с последующим увольнение с поста главы госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям.
Предположительно его место может занять 26-летняя москвичка Маргарита Болычева.