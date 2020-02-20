Экс-глава госкомитета из Башкирии будет представлять интересы России в Азербайджане

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что бывший председатель госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов назначен торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике. Распоряжение об этом издано правительством РФ.

Данный выбор не случаен, поскольку Руслан Мирсаяпов входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. Напомним, в Башкирии Руслан Мирсаяпов известен как очень грамотный менеджер. Он руководил офис-группой по проведению саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, а затем был выдвинут на более высокие должности вплоть до вице-премьера правительства РБ.