Чего именно жители России ждут от поправок в Конституцию?
Грядущие изменения продолжает обсуждать экспертное сообщество.
Дискуссии показывают, какие в действительности перемены назрели, каких изменений ждет российское общество и за какие ценности готово бороться. Так, на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований социологи поделились результатами с фокус-групп.
Наблюдатели сходятся во мнении, что особое внимание в рабочей группе уделяется блоку суверенитета — группе поправок, связанных с независимостью государства во внешнеполитическом пространстве, а также ориентиру на «будущее детей».
— Общество действительно говорит о социальной несправедливости и даже о незащищенности в связи с формированием в России так называемой компадорской буржуазии. При этом чужими на своей территории граждане чувствуют себя. Если у тебя недвижимость и счета за границей, там же учатся твои дети и туда же ты едешь лечиться и отдыхать сам, как ты можешь управлять Россией или хотя бы даже осуществлять здесь часть государственных полномочий? — считает директор АНО «НИЦ «Особое мнение», член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.
Подробнее — в материале «Новых известий».
Напомним, рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России предложено около 600 поправок. Ожидается, что около 20-30 из них найдут свое отражение в утвержденной редакции закона. По предположениям политологов, поправки будут представлены в Госдуму до апреля, а до 1 мая состоится всенародное голосование. В отличие от выборов и референдума, на всенародном голосовании достаточно получить большинство голосов при любой явке.