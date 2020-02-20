Чего именно жители России ждут от поправок в Конституцию?

Дискуссии показывают, какие в действительности перемены назрели, каких изменений ждет российское общество и за какие ценности готово бороться. Так, на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований социологи поделились результатами с фокус-групп.

Наблюдатели сходятся во мнении, что особое внимание в рабочей группе уделяется блоку суверенитета — группе поправок, связанных с независимостью государства во внешнеполитическом пространстве, а также ориентиру на «будущее детей».

— Общество действительно говорит о социальной несправедливости и даже о незащищенности в связи с формированием в России так называемой компадорской буржуазии. При этом чужими на своей территории граждане чувствуют себя. Если у тебя недвижимость и счета за границей, там же учатся твои дети и туда же ты едешь лечиться и отдыхать сам, как ты можешь управлять Россией или хотя бы даже осуществлять здесь часть государственных полномочий? — считает директор АНО «НИЦ «Особое мнение», член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

Подробнее — в материале «Новых известий».