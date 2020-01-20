Правительству Башкирии представили нового прокурора республики
Сегодня, 10:19ПолитикаТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ pravitelstvorb.ru
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Он прибыл из Москвы.
Сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров представил нового прокурора республики, который был назначен указом президента России Владимира Путина 30 декабря 2019 года.
Новым прокурором Башкирии стал Владимир Ведерников, который ранее занимал должность заместителя прокурора города Москвы.
Владимир Ведерников уже занял свое место в первых рядах в зале для совещаний в Доме Республики.
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