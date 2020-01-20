Парламент Башкирии предлагает внести изменения в Конституцию

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что изменения планируется внести сразу в несколько законопроектов, в числе которых законы «О Правительстве Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О референдуме Российской Федерации».

По словам Толкачева, суть изменений заключается в правовой коллизии. «Несколько лет назад вместо понятий «медицинские учреждения», «образовательные учреждения» были введены понятия «медицинские организации», «образовательные организации». Именно они используются в настоящее время. Необходимые новации были внесены в законодательство, однако в перечисленных конституционных законах сохранилась старая терминология», – пояснил он.