В Башкирии «Патриоты России» начали подготовку к выборам в Госсобрание

Руководитель регионального отделения партии Загир Хакимов заявил об этом на Республиканском патриотическом собрании.

Сегодня в уфимском «Амакс-отеле» прошло Республиканское патриотическое собрание. В нем участвовали представители коалиции патриотических сил Башкирии: активисты партии «Патриоты России», представители партий «Родина», «Защитники Отечества», «Партия Великая Россия», «Национальный курс», «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» , региональных отделений Всероссийского общества слепых, ООД «Бессмертный полк России», Гильдии российских адвокатов и гражданские активисты.

- Мы объявляем старт подготовки к выборам депутатов Государственного собрания республики, - сказал собравшимся лидер «Патриотов России» в Башкирии Загир Хакимов. – Уверены, что преодолеем 5-процентный барьер.

Фото: Борис Дмитриев, пресс-служба регионального отделения партии "Патриоты России"

Сейчас в Башкирии «Патриоты России» имеют 112 депутатов различного уровня, в том числе в городских Советах Уфы и Кумертау и более 3000 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса. Если посчитать количество голосов избирателей, отданных за уже избранных депутатов, то эта партия уже имеет более 5 процентов голосов, пояснил Загир Хакимов.

- Мы ставим задачу создать сильнейшую фракцию в башкирском парламенте, номер один, если не по численности (хотя и такая задача ставится), то по степени влияния и авторитета среди избирателей, - сказал он.

По словам Загира Хакимова, после того как такая задача будет достигнута, представители партии через республиканский парламент выступят с законодательной инициативой об отмене запрета на создание избирательных блоков. В этом случае, по его мнению, можно будет создать мощный патриотический блок, который может стать альтернативой «Единой России», а это в свою очередь приведет к созданию в стране двухпартийной политической системы.

По словам заместителя председателя регионального отделения партии «Патриоты России» Геннадия Шабаева, сейчас перед патриотами стоит задача выставить на каждый из 3450 избирательных участков в Башкирии по 4 наблюдателя (два - от кандидата Владимира Путина и два – от Общественной палаты Башкирии), то есть почти 14 тысяч наблюдателей.

- Это будет бесценный опыт, который мы используем на выборах в Госсобрание республики в сентябре, - сказал Геннадий Шабаев.

Фото: Борис Дмитриев, пресс-служба регионального отделения партии "Патриоты России"