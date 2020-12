В Башкирию должны приехать высокие гости на открытие нового инфекционного госпиталя

В Стерлитамак на церемонию открытия госпиталя ждут министра здравоохранения России и вице-премьера по вопросам социальной политики.

Сегодня, 19 декабря, в Уфу должны прилететь на церемонию открытия нового инфекционного госпиталя заместитель министра здравоохранения России Михаила Мурашко и вице-премьер правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Об этом стало известно еще в ходе недавней пресс-конференции главы государства Владимира Путина. Затем информация нашла уже официальное подтверждение. Напомним, госпиталь в Стерлитамаке был построен в рекордные сроки – около 50 дней. Здания центра собраны по модульной каркасной технологии. Все боксы соответствуют требованиям «мельцеровских боксов» с отдельным выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами, в которых есть душевая кабина, унитаз, умывальник, в бокс проведен кислород. Здание может прослужить 50 и более лет, на его строительство было выделено 2,19 млрд рублей. В состав центра входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция. Завершилось строительство нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке : фоторепортаж Госпиталь готов развернуть в штатном режиме 74 койки, а при режиме ЧС – до 350 со 100% подключением кислорода.

