В Башкирию должны приехать высокие гости на открытие нового инфекционного госпиталя

Напомним, госпиталь в Стерлитамаке был построен в рекордные сроки – около 50 дней. Здания центра собраны по модульной каркасной технологии. Все боксы соответствуют требованиям «мельцеровских боксов» с отдельным выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами, в которых есть душевая кабина, унитаз, умывальник, в бокс проведен кислород.