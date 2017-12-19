Жители Башкирии снялись в видеообращении к Путину от пса Бобика
Точнее, от имени всех животных, права которых в нашей стране 17-й год законодательно не защищены. В конце сентября зоозащитники страны провели серию митингов "Закон об ответственном обращении с животными" нужен сейчас!", тогда же появилась идея записать всероссийский ролик.
Я родился два лета назад...
Выживал кое-как, голодая...
Я хочу посмотреть Вам в глаза -
Вожаку человеческой стаи...
35 пронзительных строф (четверостиший) на камеру читают взрослые и дети, мужчины и женщины. Автор стихов - Евгения Потёмкина из Челябинска, стихи написаны 4 года назад.
- Конечно, были технические трудности: никто из нас не оказался профессионалом в области монтажа роликов, поэтому пришлось нанимать специалистов. Кроме того, все мы живём в разных городах, мы распределяли, а потом собирали все четверостишия в единое произведение - пришлось переснимать четыре раза, - рассказывает зоозащитница из Стерлитамака Гульназ Рахматуллина. - В итоге ролик вышел чуть позже, чем мы планировали, но, безусловно, это позитивный опыт: российские города объединились ради гуманной и доброй цели - помощи животным.
Создатели видеообращения верят, что письмо Президенту от Бобика поможет сдвинуть с мёртвой точки принятие закона, но одной верой не ограничиваются: более чем в 20 городах открылись региональные отделения общественной организации "Альянс защитников животных". А на Новый год зоозащитники каждому из нас желают взять в дом собаку с улицы - осчастливить лохматого беспризорника, а значит, и самому стать счастливее.