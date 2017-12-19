Жители Башкирии снялись в видеообращении к Путину от пса Бобика

Жители 24 городов России, в том числе Уфы и Стерлитамака, сняли 7-минутное видеообращение к Президенту от имени... собаки.

Точнее, от имени всех животных, права которых в нашей стране 17-й год законодательно не защищены. В конце сентября зоозащитники страны провели серию митингов "Закон об ответственном обращении с животными" нужен сейчас!", тогда же появилась идея записать всероссийский ролик.

Я родился два лета назад...

Выживал кое-как, голодая...

Я хочу посмотреть Вам в глаза -

Вожаку человеческой стаи...

35 пронзительных строф (четверостиший) на камеру читают взрослые и дети, мужчины и женщины. Автор стихов - Евгения Потёмкина из Челябинска, стихи написаны 4 года назад.

- Конечно, были технические трудности: никто из нас не оказался профессионалом в области монтажа роликов, поэтому пришлось нанимать специалистов. Кроме того, все мы живём в разных городах, мы распределяли, а потом собирали все четверостишия в единое произведение - пришлось переснимать четыре раза, - рассказывает зоозащитница из Стерлитамака Гульназ Рахматуллина. - В итоге ролик вышел чуть позже, чем мы планировали, но, безусловно, это позитивный опыт: российские города объединились ради гуманной и доброй цели - помощи животным.