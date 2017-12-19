За взятку задержан зампред парламента Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Политика подозревают во взяточничестве.

Заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина задержали за взятку, сообщает «Newsnn» со ссылкой на Mash.

Политика подозревают в получении взятки от коммерсанта Мансура Садекова, который в 2013 году рассказал в письме Владимиру Путину об их отношении с Сорокиным. В то время он был главой Нижнего Новгорода.

Сегодня утром, 19 декабря, поступило сообщение о том, что у Олега Сорокина прямо сейчас проводятся обыски и «по разным "нычкам" нашли порядка десяти миллионов рублей».