Власти Башкирии защищаются от прослушки

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Для этого закупают соответствующее специальное оборудование.
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Хозяйственное управление Башкирии (занимается обеспечением жизнедеятельности государственных органов управления) объявило тендер на закупку спецоборудования для защиты речевой информации. Или от прослушивания, если просто.
Будет приобретено оборудование для защиты информации от утечки по акустическим каналам (телефонная связь, например). Также закупят спецсредства для защиты от съема информации снаружи через оконные стекла.
О применении спецсредств властями мы недавно писали, когда на общественных слушаниях, посвященных строительству дельфинария. Тогда использовались спецсредства для глушения сигналов сотовой связи.
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