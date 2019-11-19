Участников публичных слушаний в Башкирии встретили криками «Позор!»
Сегодня, 14:10ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Тон импровизированной акции протеста задавали представители уфимского штаба Навального.
Сюжеты: Эксклюзив
Сегодня, 19 ноября, в финале публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2020–2022 годы возникла нештатная ситуация.
Модератор обсуждений Рида Субханкулова отказалась предоставить слово для выступления координатору уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, сославшись на истекший регламент. А когда она стала настаивать, модератор вызвала полицию.
В итоге в фойе возник скандал, тон в котором задавали представители оппозиции. Когда же участники слушаний стали выходить из зала, их встретили криками «Позор!» и громкими хлопками.
Подробности слушаний будут опубликованы позднее на нашем сайте.
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