Участников публичных слушаний в Башкирии встретили криками «Позор!»

Сегодня, 19 ноября, в финале публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2020–2022 годы возникла нештатная ситуация.

Модератор обсуждений Рида Субханкулова отказалась предоставить слово для выступления координатору уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, сославшись на истекший регламент. А когда она стала настаивать, модератор вызвала полицию.

В итоге в фойе возник скандал, тон в котором задавали представители оппозиции. Когда же участники слушаний стали выходить из зала, их встретили криками «Позор!» и громкими хлопками.