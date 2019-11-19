«Это цирк»: почему публичные слушания по бюджету Башкирии завершились скандалом

Сегодня, 19 ноября, в малом зале Госсобрания-Курултая Башкирии прошли публичные слушания по проекту бюджета республики на 2020–2022 годы. Мероприятие, начавшееся на вполне оптимистичной ноте, завершилось безобразным скандалом и криками «Позор!», которые представители оппозиции адресовали депутатам и чиновникам.

Вход по аккредитации и подозрительная футболка

Многих, кто собрался прийти на слушания, озадачил тот факт, что вход на них планировался сугубо по аккредитации, которую, впрочем, предлагалось получить без особого труда — при помощи специальной формы на сайте регионального парламента. Удивление было связано с тем, что сама формулировка «публичные слушания» предполагает свободный доступ на мероприятие представителей общественности, включая всех жителей республики, чиновников, политиков и представителей партий и общественных движений. Объяснение этому факту было простое: требования безопасности, уже знакомое по состоявшимся недавно скандальным слушаниям на тему строительства в Уфе псевдодельфинария. Тем не менее все, кто постарался зарегистрироваться, смогли это сделать и попасть на слушания.

Таким образом в зале оказались даже представители уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального, одна из них — активистка штаба Ольга Комлева пришла в футболке с надписью «Путин, уходи». Активистов, глаза которых многообещающе сверкали, отправили внимать проекту бюджета на балкон. Знающие об их присутствии чиновники нервно поеживались и приступили к слушаниям, продолжая надеяться на лучшее.

Поначалу слушания протекали настолько благообразно, что некоторые их участники в партере даже стали дремать под монологи выступавших о цифрах и перспективах.

Модератор мероприятия — депутат Госсобрания и экс-министр финансов Рида Субханкулова известила собравшихся о том, что сперва должны выступить докладчики и представить суть обсуждаемого документа. Среди выступавших были вице-премьер правительства РБ — министр экономразвития и инвестиционной политики Рустам Муратов и министр финансов РБ Лира Игтисамова, рассказавшие о сути предложенного к обсуждению проекта бюджета, который чиновники уже окрестили «бюджетом развития».

В частности, из выступления главы минфина аудитория узнала, что на все три предстоящих года бюджет региона будет принят с дефицитом. Конкретно: в 2020 году доходы бюджета РБ должны составить 194,2 млрд рублей, а расходы — 216,2 млрд рублей. Дефицит составит 22 млрд рублей. В 2022 же году доходы бюджета РБ прогнозируются в сумме 198,4 млрд рублей, а расходы — 218,4 млрд рублей с дефицитом в размере 20 млрд рублей.

Доходную часть в основном составляют налоговые поступления. В расходной части преобладают расходы на социальные нужды, при этом больше всего — около 91 млрд рублей — в 2020 году планируется потратить на сферу здравоохранения. Компенсировать дефицит бюджета, по словам министра финансов РБ, планируется за счет собственных источников.

Далее к трибуне поочередно вышли представители ведомств, которые должны будут тратить средства госказны на удовлетворение тех самых социальных нужд: замминистра здравоохранения Ирина Кононова, глава минобра Айбулат Хажин, министр ЖКХ Борис Беляев. Председатель Контрольно-счетной палаты РБ Константин Шагимуратов сообщил, что у его ведомства к проекту бюджета претензий нет.

Вопросы по бумажке и не только

По истечении полутора часов из трех, отведенных на слушания, настало время задавать вопросы, и вот тут началось то, что многие из присутствовавших в зале позднее охарактеризовали коротко: «Это цирк».

В зале наравне с почтенными гражданами (очень напоминающими бюджетников) присутствовало много молодежи явно студенческого возраста, смысл их участия в слушаниях стал очевиден по мере развития событий. Прозвучало около двух десятков вопросов, солидная часть из которых исходила именно от студентов, которые, похоже, даже не потрудились заучить текст и читали его по бумажке. Благопристойное предположение о том, что они пришли на слушания в рамках институтских практических занятий по экономике, к сожалению, не выдерживало критики, хотя бы потому что с уст молоденьких девушек и юношей слетали вопросы о практике инициативного бюджетирования, газификации сельской местности и т. д., и т. п. Очевидно, что молодые люди прилежно старались занять побольше времени, задавая вопросы, ответы на которые уже прозвучали в докладах выступавших.

Тем не менее несколько дельных вопросов, что называется, близких к земле, все-таки прозвучали. Благодаря им, слушатели узнали, что в уфимском Затоне в ближайшие годы будут вложены средства в обустройство больничного городка, в Аургазинском и Иглинском районах планируется решить вопрос с очистными сооружениями, а в поселках Красноусольский и Иглино начнется активное строительство школ и пристроев к ним для избавления от второй смены.

И только когда с начала слушаний прошло 2 часа 25 минут, настало время для выступлений. Примечательно, что еще перед началом слушаний модератор сообщила, что для выступлений записались 27 человек, то есть даже при условии, что каждый из них будет выступать по 5 минут (в соответствии с регламентом мероприятия), то для этого понадобилось бы 135 минут. Однако Рида Субханкулова предупредила, что далее трех отведенных для мероприятия часов слушания длиться не будут.

«Бюрократический футбол» и «коварный центр»

В том, что «самое интересное будет в конце», и именно выступления станут наиболее интересной частью программы, убедил уже первый выступивший.

Доцент УГНТУ, экономист Рустем Шайахметов сделал акцент на явных недостатках проекта бюджета, в котором не предусмотрены средства на решение таких ключевых вопросов, как демография. По его мнению, при нынешнем оттоке населения из республики нельзя не уделять внимание таким важным вопросам, как поддержка многодетных семей. Он привел в качестве примера ситуации, когда многодетным семьям «для галочки» выделяют земельные участки, но не предусматривают финансирование на создание инфраструктуры для них.

— Башкортостан является чемпионом по бюрократическому футболу, — заявил Рустем Шайахметов с трибуны. — Ведомства шлют друг к другу… Приходишь в минздрав, а они посылают то ли к Нафикову, то ли на фиг…

Успели также выступить представитель садоводческого сообщества Наталья Овчинникова, руководитель общества «Хантер-синдром» Элеонора Романова, член Общественной палаты РБ Ирина Абрамова, которые в рамках приличий изложили свои замечания к проекту бюджета и предложили обратить внимания на наиболее актуальные, по их мнению, задачи.

Неожиданным диссонансом к мнению чиновников башкирского «Белого дома» прозвучало выступление депутата, ученого-экономиста Рустема Ахунова, который вполне убедительно заявил, что будущий бюджет никак нельзя назвать «бюджетом развития». Одной их главных причин такого положения дел авторитетный ученый назвал ситуацию в стране — когда половину федеральных средств получают 7-8 регионов, остальные финансируются по остаточному принципу, а 60% затрат на благоустройство приходится на один город — Москву.

При этом Рустем Ахунов заступился за бюджет Башкирии, сообщив, что в сравнении с Татарстаном, где на развитие региональной экономики выделяется вдвое больше средств, чем в Башкирии, у нас бюджетный долг составляет всего 10 млрд рублей против 95-миллиардного бюджетного долга соседнего региона.

— В условиях макроэкономической неопределенности нынешняя сдержанная бюджетная политика вполне уместна, — уточнил Рустем Ахунов и предложил более тщательно планировать бюджет, а также следить за его точным исполнением, чтобы в течение года одни расходные статьи не заменялись другими.

Посочувствовал докладчик и бюджету Уфы с ее 33 млрд рублей, которые не идут в сравнение с казной других городов-миллионников.

Громкий и заслуженный финал

Первым «звоночком» для президиума стало выступление коммуниста Альберта Рахматуллина, который громогласно заявил, что нынешние слушания — это фарс. Он попросил впустить в здание мерзнувших на улице без аккредитации сироту из Уфы и многодетную мать из Иглино, о проблемах которых он хотел рассказать.

— Почему вы не обсуждаете проблемы социального жилья для льготных категорий граждан: у нас сегодня уже рядом с официальной очередью образовалась очередь из льготников. Почему вы когда составляете бюджет, не считаете, сколько таких нуждающихся людей и не закладываете средства для их обеспечения? Почему не исполняются решения суда об обеспечении льготников жильем? Стоимости машины одного чиновника хватило бы, чтобы купить квартиру сироте! Почему у чиновников, не исполняющих решения суда, не арестовывают имущество? — обратился выступавший к чиновникам. — Ответов на эти вопросы нет. Кому нужна такая ваша работа? Выписываете сами себе премии, а за что?!.

Рахматуллин прошелся в своей речи и по чиновникам, и по спикеру парламента Константину Толкачеву.

Следом за ним выступил журналист и эколог Николай Бажин, предложивший заложить в бюджет средства на экологическое образование молодежи и рекультивацию стихийной свалки в Иглинском районе, где назревает реальная экокатастрофа.

После его выступления Рида Субханкулова объявила, что слушания завершены. И тут к трибуне стремительно вышла координатор штаба Навального Лилия Чанышева, потребовавшая дать ей слово. Однако это явно не входило в планы организаторов слушаний, которые попросили охрану вывести Чанышеву из зала.

Далее, пока Рида Субханкулова зачитывала резолюцию слушаний, в фойе развернулась стихийная акция протеста. На помощь к Чанышевой поспешили ее соратники, которые наперебой стали спорить с охраной и полицией. К ним присоединились коммунист Альберт Рахматуллин, рядом с которым стояли упомянутые им в выступлении сирота и многодетная мать, все-таки попавшие в здание. Рядом вытирала слезы общественница Диана Демидова.

Как только открылись двери зала, всех, кто выходил из них, встретили громкими хлопками и криками «Позор! Позор!». Выходившие растерянно улыбались и старались скорее пройти к гардеробу.

На нулевом этаже, в уголке возле опустевшего гардероба, техперсонал здания вполголоса обсуждал происшедшее:

… — Поэтому и прислали студентов побольше, чтобы поменьше беспорядков было.

Пожалуй, это всё, что можно рассказать о состоявшемся мероприятии.

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