Владислав Никонов в беседе с представителем ОНФ: Мы вас размажем

И. о. руководителя аппарата губернатора Хакасии Владислав Никонов провел беседу с координатором ОНФ Ксенией Бугановой (Лухман). В процессе диалога чиновник использовал нецензурные выражения и пригрозил расправиться с активистами за их предложения по борьбе с коронавирусом в регионе.

«Ясно. Значит, это все хорошо, пока это не относится к ковиду. Значит, если будете нас [используется нецензурный синоним слова „мастурбировать“], мы вас размажем. То, что вы… у меня есть поговорка такая… То, что вы в настоящее время делаете — ясно, зачем вы это предпринимаете, понятно, по какому указанию… С ковидом вам следует успокоиться немножко», — передает слова Никонова newkhakasiya.online. Запись с этой беседой имеется в распоряжении журналистов «Новой Хакасии». Ее подлинность подтвердила и Буганова, и представители пресс-службы хакасского правительства. Как Буганова рассказала представителям СМИ, чиновник пригласил ее для беседы сразу после заседания оперштаба по коронавирусу 13 октября. Его гневную реакцию вызвало предложение ОНФ обратиться за федеральной поддержкой для усиления информационной кампании по вакцинации и решения проблемы с широким распространением коронавируса среди пассажиров общественного транспорта. Буганова при этом отметила, что ОНФ выполняет свои функции по контролю за ситуацией в Хакасии, возложенные на организацию Москвой. Эту ситуацию также прокомментировал общественный деятель Александр Мяхар. «Тут мы можем видеть не просто оскорбления и какие-то угрозы в отношении ОНФ, а демонстрацию слабости администрации Хакасии, признающей свою беспомощность», — заявил он. Кроме этого, Мяхар добавил, что ситуация с коронавирусом в регионе сложилась критическая. В 2020 году в республику приезжал полпред Сергей Меняйло для личного контроля и корректировки процесса. В этом году Хакасия снова попала в аналогичные условия, а региональное правительство приступило к полномасштабной войне с различными изданиями вместо борьбы с пандемией. Член Совета при президенте РФ Ева Меркачева также поддержала мнение Мяхара. «Наблюдаю некий тренд в регионах (и Хакасия тому пример) — травлю общественников и журналистов, высказывающих несогласие с мерами местного правительства. Из обнародованной записи следует, что руководитель администрации губернатора в разговоре с координатором ОНФ угрожает „размазать“ ее и движение, ею представляемое, обещает запустить информационную кампанию против тех, кто осуждает действия властей», — отметила она.

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