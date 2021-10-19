Украина и США готовят дорожную карту по оборонному партнерству

Андрей Таран детально обсудил с Ллойдом Остином нюансы самых критических проектов, ориентированных на то, чтобы эффективно развивались фундаментальные способности ВСУ. Речь идет о чрезвычайно важном моменте в части обеспечения обороны государства на суше, на море, в воздухе, а также в пределах киберпространства, уточнил он.