Украина и США готовят дорожную карту по оборонному партнерству

Украина и США готовят дорожную карту по оборонному партнерству

Украина и США готовят дорожную карту по оборонному партнерству

Вчера, 20:26
Политика
Фото: pxhere.com
Украина и Соединенные Штаты в ближайшее время займутся разработкой дорожной карты по реализации заключенного ранее соглашения, предусматривающего партнерство в оборонной сфере.

Как пишет портал RT, соответствующая договоренность была достигнута руководителями военных ведомств двух стран Андреем Тараном и Ллойдом Остином.

Стороны приступят скоро к отработке дорожной карты реализации тех положений, которые фигурируют в подписанном в столице США рамочном соглашении по стратегическим основам оборонного партнерства.

Андрей Таран детально обсудил с Ллойдом Остином нюансы самых критических проектов, ориентированных на то, чтобы эффективно развивались фундаментальные способности ВСУ. Речь идет о чрезвычайно важном моменте в части обеспечения обороны государства на суше, на море, в воздухе, а также в пределах киберпространства, уточнил он.

Руководитель американского Минобороны Ллойд Остин сейчас находится с официальным визитом в Киеве. Ожидается, что в ближайшее время у него состоится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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