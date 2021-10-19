Украина и США готовят дорожную карту по оборонному партнерству

Как пишет портал RT, соответствующая договоренность была достигнута руководителями военных ведомств двух стран Андреем Тараном и Ллойдом Остином.
Стороны приступят скоро к отработке дорожной карты реализации тех положений, которые фигурируют в подписанном в столице США рамочном соглашении по стратегическим основам оборонного партнерства.
Андрей Таран детально обсудил с Ллойдом Остином нюансы самых критических проектов, ориентированных на то, чтобы эффективно развивались фундаментальные способности ВСУ. Речь идет о чрезвычайно важном моменте в части обеспечения обороны государства на суше, на море, в воздухе, а также в пределах киберпространства, уточнил он.
Руководитель американского Минобороны Ллойд Остин сейчас находится с официальным визитом в Киеве. Ожидается, что в ближайшее время у него состоится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.