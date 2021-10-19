Руководителем экономического блока администрации Уфы стал Рустам Галеев

Мэр Уфы Сергей Греков поприветствовал нового коллегу в ходе оперативного совещания, но помимо поздравлений напомнил Галееву, что это очень важный блок для городской мэрии. Он напомнил о том, что в преддверии 450-летия столицы, а это значит, что перед мэрией стоит много целей и задач, которые необходимо выполнять.