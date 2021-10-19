Руководителем экономического блока администрации Уфы стал Рустам Галеев

Руководителем экономического блока администрации Уфы стал Рустам Галеев
Руководителем экономического блока администрации Уфы стал Рустам Галеев
Вчера, 08:55ПолитикаИрина ДеревянчукФото: ufacity.info
Коллегам его представил Сергей Греков на сегодняшней оперативке в мэрии.

Сегодня, 19 октября, на оперативке в мэрии Уфы Сергей Греков представил коллегам нового руководителя экономического блока городской администрации. Им стал Рустам Галеев, за плечами которого большой опыт работы в сфере финансов и администрирования.

Мэр Уфы Сергей Греков поприветствовал нового коллегу в ходе оперативного совещания, но помимо поздравлений напомнил Галееву, что это очень важный блок для городской мэрии. Он напомнил о том, что в преддверии 450-летия столицы, а это значит, что перед мэрией стоит много целей и задач, которые необходимо выполнять.

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