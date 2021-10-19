Премьер-министр Польши: Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса

Премьер-министр Польши: Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса

Премьер-министр Польши: Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса

Вчера, 20:30
Политика
Фото: pxhere.com
Евросоюз стоит в настоящее время у порога серьезного энергетического кризиса. С таким заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как сообщает RT, Матеуш Моравецкий участвовал в пленарной сессии Европейского парламента, проводившего дебаты о верховенстве права в Республике Польша.

В ходе выступления на сессии глава правительства Польши выразил мнение о том, что газовый и энергетический кризис, вероятно, потрясет Европу уже в ближайшие несколько недель. Многим предприятиям сейчас всерьез грозит банкротство, а миллионы домохозяйств и десятки миллионов европейских семей станут попросту нищими, полагает Моравецкий.

Свое громкое заявление премьер-министр Польши аргументировал тем, что Европа страдает в последнее время от неподдающегося контролю роста цен.

Из недавнего заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля следует, что рекордное повышение цен на энергетические ресурсы в европейских странах — это проблема геополитического характера.

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