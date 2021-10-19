Премьер-министр Польши: Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса

В ходе выступления на сессии глава правительства Польши выразил мнение о том, что газовый и энергетический кризис, вероятно, потрясет Европу уже в ближайшие несколько недель. Многим предприятиям сейчас всерьез грозит банкротство, а миллионы домохозяйств и десятки миллионов европейских семей станут попросту нищими, полагает Моравецкий.