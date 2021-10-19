Премьер-министр Польши: Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса

Как сообщает RT, Матеуш Моравецкий участвовал в пленарной сессии Европейского парламента, проводившего дебаты о верховенстве права в Республике Польша.
В ходе выступления на сессии глава правительства Польши выразил мнение о том, что газовый и энергетический кризис, вероятно, потрясет Европу уже в ближайшие несколько недель. Многим предприятиям сейчас всерьез грозит банкротство, а миллионы домохозяйств и десятки миллионов европейских семей станут попросту нищими, полагает Моравецкий.
Свое громкое заявление премьер-министр Польши аргументировал тем, что Европа страдает в последнее время от неподдающегося контролю роста цен.
Из недавнего заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля следует, что рекордное повышение цен на энергетические ресурсы в европейских странах — это проблема геополитического характера.