Госдума приняла закон, который сэкономит бюджету Башкирии 3,75 миллиарда рублей

Государственная Дума приняла поправку в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», проект которого был внесен Госсобранием Башкирии. Законопроет позволит сэкономить бюджету республики 3,75 млрд руб, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Документ вводит отсрочку до 1 января 2023 года в отношении отдельных ограничений налогового законодательства, установленных в ноябре прошлого года. Речь идет о праве вычета НДС на товары, работы, услуги, приобретенные за счет бюджетных средств, в отношении организаций-концессионеров, реализующих проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет бюджетных инвестиций, полученных на основании концессионных соглашений, заключенных до 1 января 2018 года.

– Для Башкортостана принятие закона означает экономию бюджетных средств почти в четыре миллиарда рублей, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Внесенные в прошлом году изменения в Налоговый кодекс создали определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства. В нашей республике таким примером является проект восточного выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал», предусматривающий строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и дороги общей протяженностью около 18 километров.

Концессионное соглашение по восточному выезду было заключено 1 июня 2017 года. Общий объем финансирования строительства составляет 34 миллиарда рублей в течение 2018–2021 годов. Финансовая модель проекта предусматривает выплату капитального гранта в 24,5 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов концессионеру в виде бюджетных инвестиций. Данная форма финансирования позволяла концессионеру предъявлять к вычету входящий НДС на сумму товаров, работ и услуг, оплаченных в том числе за счет средств капитального гранта.

– Это соответствовало действовавшему на тот момент законодательству, – пояснил Константин Толкачев. – Впоследствии был введен прямой запрет на вычет НДС, уплаченного покупателями на товары, работы, услуги, за счет субсидий или бюджетных инвестиций. В связи с невозможностью возмещения НДС у концессионера образуется дефицит средств на финансирование затрат по реализации проекта в размере 3,75 миллиарда рублей. В итоге плата по концессионному соглашению из республиканского бюджета должна вырасти на эту сумму. Для экономии данных средств парламент республики предложил внести изменения в федеральное законодательство.

Госдума приняла данный закон. Сейчас текст принятого закона направлен в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой российского парламента он будет направлен на подпись главе государства.