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Госдума приняла закон, который сэкономит бюджету Башкирии 3,75 миллиарда рублей
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Rian archive 978876 printing banknotes at goznak factory in perm

Госдума приняла закон, который сэкономит бюджету Башкирии 3,75 миллиарда рублей

Сегодня, 10:56ПолитикаРазиф Абдуллин
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