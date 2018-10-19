Чиновников Башкирии призвали стать более активными в социальных сетях

Радий Хабиров высказал просьбу присутствовать чиновникам в социальных сетях и отвечать на поступившие вопросы, поскольку сегодня социальные сети во многом обогнали традиционные СМИ.

Игнорирование запросов населения в этом контенте является непрофессиональным выполнением своих служебных обязанностей. Поэтому Администрация Главы республики не только просит всех чиновников, начиная с высшего ранга, присутствовать в социальных сетях, но и обязательно будет вести мониторинг качества этой работыговорится в сообщении пресс-службе Башкирии.

Сейчас активные аккаунты в социальных сетях есть у депутатов Госдумы Зугуры Рахматуллиной, Инги Юмашевой, Зарифа Байгускарова, Павла Качкаева, Рафаэля Марданшина, депутатов Госсобрания Эльвиры Аиткуловой, Руфины Шагаповой, министров Ленары Ивановой, Сергея Новикова, начальника Управления ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова, председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Ольги Панчихиной, члена Общественной палаты Лиды Исаргаковой, бизнес-омбудсмена республики.

Напомним, ранее скандалом в соцсетях отметилась министр образования республики Гульназ Шафикова.

Своей скандальной популярностью она обязана грамматическим ошибкам, сделанными ею в посте в инстаграме, а также с перепечаткой в соцсетях без ссылки чужой статьи на тему психологии.

Однако, в отличие от министра задравоохранения Анвара Бакирова, который в минувший понедельник подвергся жесткой критике со стороны нового руководителя республики Радия Хабирова и подал в отставку, Гульназ Шафикова стойко выдержала общение с ним и довольно уверенно отвечала на все его вопросы, связанные с расходованием федеральных средств на строительство и ремонт школ.