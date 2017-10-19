Верховный суд Башкирии пересмотрел решение о референдуме за выборы мэров
Верховный суд Башкирии вчера, 18 октября, отменил решение Кировского суда Уфы, который обязал парламент республики повторно рассмотреть заявку группы граждан о назначении референдума за прямые выборы мэров городов, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».
Суд первой инстанции признал отказ Курултая в рассмотрении заявки граждан незаконным, в парламенте с этим не согласились и подали апелляцию. В Верховном суде пересмотрели решение Кировского райсуда. Таким образом теперь законных оснований для проведения референдума за прямые выборы мэров у жителей Башкирии нет.
Напомним, что сейчас в Башкирии главы администраций городов и районов назначаются по итогам конкурсов по контракту, а главы муниципалитетов (председатели Советов) выбираются депутатами Советов городов и районов на первых после очередных выборов пленарных заседаниях Совета.
В своей апелляции представители башкирского парламента указали, что Кировский райсуд «неверно истолковал нормы права». Поскольку уже действует закон о местном самоуправлении, в котором предусмотрен порядок назначения мэров через конкурс. Также вопрос, предложенный к референдуму, противоречит и статье 36 ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления» (регулирует основания для избрания главы муниципального образования), сообщил юрист.
В Верховном суде Башкирии согласились с такими доводами и отменили решение суда первой инстанции.
Инициатор заявки граждан на проведение референдума Лилия Чанышева заявила, что намерена подать кассационную жалобу.
«КоммерсантЪ-Уфа» приводит мнение юриста в области избирательного права Антона Рудакова.
- На мой взгляд, у инициаторов изначально не было серьезных шансов добиться назначения всенародного голосования,- считает Антон Рудаков.- Вопрос принятия нормативного акта об избрании мэров, согласно законодательству, действительно не может быть вынесен на референдум. Тут мнения судебной и законодательной власти совпадают.