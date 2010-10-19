Дети и родители просят не судить экс-главу Ермекеевского района Башкирии

Напомним, причиной отставки Дифгата Хантимерова стала публикация « Кузькина информать ». Мы рассказали о том, как глава района стал героем скандального ролика под названием «Ногу целуй». С упорством армейского сержанта Дифгат Галяутдинович учил в школьном спортзале пацанов из местной волейбольной команды отжиматься от пола, так, чтобы лицо юных спортсменов оказывалось в непосредственной близости от его ботинок. Но что позволено военному, то не положено главе администрации. Скандальный ролик стал достоянием рунета только после того, как мы рассказали о том, как г-н Хантимеров принялся искать автора видео, пытаясь запретить на подведомственной ему территории всемирную сеть. Дикий случай растиражировали практически все местные и федеральные СМИ. И происходящим в Ермекеевском районе республики заинтересовались многие чиновники и правоохранители. По указанию прокурора Башкирии была назначена прокурорская проверка.

- Следствие после тщательной проверки отказало в возбуждении уголовного дела против героя скандального видеоролика, - сообщил «МКС» представитель Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ по РБ. - Следствие пришло к выводу: то, что было представлено в комментариях, как принуждение детей к целованию своих ног, на самом деле было своеобразным тренерским приемом, чтобы школьники хорошо выполняли спортивное упражнение - ниже отжались от пола.

По словам правоохранителей, именно на такой версии настаивают сам проверяемый, дети и их родители.

При этом представитель СКП подчеркнул, что "дети и их родители не усмотрели в запечатленной на видеоролике тренировке фактов и действий со стороны проверяемого, задевающие и унижавшие их честь и достоинство".

Между тем, 11 сентября президент Башкирии Рустэм Хамитов принял решение освободить от занимаемой должности Дифгата Хантимерова. Он оценил действия главы "как надругательство, как издевательство над школьниками". 13 сентября совет муниципального района досрочно прекратил полномочия г-на Хантимерова, его обязанности временно исполняет заместитель главы Динар Хуснуллин.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в РБ считают этот ставший достоянием общественности случай первым шагом на пути предупреждения морального унижения детей.

- Несмотря на то, что против чиновника уголовное дело не возбуждено, широкий общественный резонанс стал проявлением активного нетерпения общества к подобному произволу, - считают в аппарате детского омбудсмена.