В Свердловской области проходит незаконная агитация за партию «Новые люди»

В Свердловской области проходит незаконная агитация за партию «Новые люди»
В Свердловской области проходит незаконная агитация за партию «Новые люди»
Вчера, 21:02ПолитикаФото: pxhere.com
От жителей Нижнего Тагила поступают жалобы на незаконную агитацию в дни тишины перед предстоящими выборами. Отмечается, что тагильчанам звонят неизвестные сторонники политической партии «Новые люди» с призывом отдать свой голос за эту партию.

Как сообщает tagilcity.ru, в редакцию издания с такой проблемой обратился тагильчанин. Мужчина рассказал, что ему поступил телефонный звонок от незнакомой женщины, которая представилась Марией. Незнакомка призвала своего собеседника голосовать за «Новых людей». В распоряжении TagilCity.ru находится аудиозапись состоявшегося разговора.

Из беседы становится понятно, что звонившая предлагает собеседнику поподробнее ознакомиться с информацией о партии «Новые люди». В свою очередь, тагильчанин заявляет, что будет принимать решение о том, за кого отдать голос, на свое усмотрение. Мужчина также подчеркнул, что изучил информацию о всех баллотирующихся на предстоящих выборах кандидатах. После чего он спросил у незнакомки, где находится офис партии в Нижнем Тагиле. В ответ женщина рассмеялась, но позже озвучила адрес: Красноармейская, 37. При этом она уточнила, что главный офис партии занимает не все здание, а только одно из помещений.

Примечательно, что женщина, которая представилась Марией, во время телефонной беседы не смогла назвать ни одного имени кандидата, баллотирующегося от партии «Новые люди» по Нижнему Тагилу. Но в то же время она пыталась убедить собеседника, что ему не стоит посещать офис партии, а лучше сразу отправляться на избирательный участок.

Сотрудники TagilCity.ru позвонили на горячую линию избирательной комиссии Свердловской области, чтобы уточнить, насколько законна такая агитация местного населения накануне выборов. Им ответили, что агитация в дни тишины не имеет права проводиться.

Представители партии «Новые люди» уже прокомментировали данный инцидент, отметив, что никаких поручений проводить агитацию в дни тишины они не давали. Они предполагают, что такая ситуация была сфабрикована с целью испортить репутацию партии.

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