В России завершилось голосование на выборах на Дальнем Востоке

В России завершилось голосование на выборах на Дальнем Востоке
В России завершилось голосование на выборах на Дальнем Востоке
Вчера, 14:21ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 19 сентября, первыми по времени закрылись для избирателей участки для голосования на Дальнем Востоке.

Первыми в России закрылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае в 20.00 по местному времени (в 13.00 по уфимскому времени).

Сотрудники избиркомов занялись подсчетом голосов и проверкой бюллетеней. Эта работа будет вестись до самой поздней ночи, а кое-где и до утра, если возникнут сомнения в качестве подсчетов.

В Башкирии голосование продолжается. До закрытия избирательных участков осталось менее двух часов. Как сообщили в Центризбиркоме республики, по данным на 15.00 в выборах приняли участие около 60% избирателей.

Сюжеты:
Выборы-2021
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