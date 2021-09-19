В России завершилось голосование на выборах на Дальнем Востоке

Сегодня, 19 сентября, первыми по времени закрылись для избирателей участки для голосования на Дальнем Востоке.

Первыми в России закрылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае в 20.00 по местному времени (в 13.00 по уфимскому времени). Сотрудники избиркомов занялись подсчетом голосов и проверкой бюллетеней. Эта работа будет вестись до самой поздней ночи, а кое-где и до утра, если возникнут сомнения в качестве подсчетов. В Башкирии голосование продолжается. До закрытия избирательных участков осталось менее двух часов. Как сообщили в Центризбиркоме республики, по данным на 15.00 в выборах приняли участие около 60% избирателей.

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