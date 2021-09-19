В Башкирии явка избирателей к 18.00 19 сентября превысила 65%

В сельских районах республики явка оказалась традиционно выше и в среднем составила 67,45% по ситуации на 18.00. В лидерах по явке избирателей значатся Салаватский район (около 91%), а также Бакалинский и Калтасинский районы (с почти одинаковыми показателями - свыше 88%).