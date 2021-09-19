В Башкирии явка избирателей к 18.00 19 сентября превысила 65%

В Башкирии явка избирателей к 18.00 19 сентября превысила 65%
В Башкирии явка избирателей к 18.00 19 сентября превысила 65%
Вчера, 18:26ПолитикаТатьяна МайороваФото: Facebook.com
Сегодня, 19 сентября, вечером, официальный представитель Центризбиркома РБ Марат Гадилов в ходе брифинга озвучил свежие данные о явке избирателей.

По данным ЦИК РБ, к 18.00 на выборах в Госдуму РФ проголосовали свыше 1 млн 969 тысяч избирателей. Это 65,51% от общего количества жителей республики, имеющих право голосовать на выборах.

По-прежнему, тройка лидеров среди городов, где явка избирателей оказалась самой высокой, состоит из городов Салават (почти 73%), Сибай (68%) и Уфа (около 60%). В среднем по городам Башкирии явка избирателей достигла 49,34%.

В сельских районах республики явка оказалась традиционно выше и в среднем составила 67,45% по ситуации на 18.00. В лидерах по явке избирателей значатся Салаватский район (около 91%), а также Бакалинский и Калтасинский районы (с почти одинаковыми показателями - свыше 88%).

Напомним, избирательные участки в республике будут работать до 20.00 по местному времени.

Сюжеты:
Выборы-2021
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