ЦИК России предложил признать недействительными выборы губернатора Приморского края

- В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, - цитирует слова Памфиловой ТАСС.

- Сейчас в Приморье находится наша комиссия под руководством Сиябшаха Шапиева. Те факты, которые у нас есть уже сейчас, позволяют нам рассмотреть этот вопрос сегодня, — пояснила глава ЦИК.

По ее словам, документы по этим выборам ЦИК России будет рекомендовать передать в правоохранительные органы.

Первый тур выборов главы Приморского края состоялся 9 сентября. Никто из пяти кандидатов не смог набрать необходимое для безоговорочной победы количество голосов. Второй тур выборов в Приморье прошёл через две недели, 16 сентября.

В бюллетени вошли действующий врио губернатора Андрей Тарасенко от «Единой России» и депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ. Ищенко долгое время лидировал, но в самом конце подсчета голосов неожиданно вырвался вперед Тарасенко.

По последним данным после подсчёта 100 % протоколов Тарасенко набрал 49,55 %, а Ищенко – 48,06 % голосов.

Это вызвало скандал, который длится до сих пор. И коммунисты, и «единороссы» написали много жалоб на нарушения в ходе выборов, а со стороны Ищенко был подан судебный иск, сообщает РИА «Восток-медиа».

В Приморский край выехала комиссия ЦИК России, ее участники встретились с обеими сторонами конфликта.

- Решение по итогам выборов после проверки комиссии ЦИК будет принимать избирком края. ЦИК не проводит выборы регионального уровня, а контролирует соблюдение норм закона и прав избирателей, - заявила ранее секретарь краевого избиркома.

Анализ жалоб по выборам губернатора Приморья выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса, говорится в справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что при этом "необходимо констатировать, что нарушения, сведения по которым излагались в жалобах, а также анализ данных, поступавших в ГАС "Выборы", относятся только к отдельным территориям Приморского края".

- Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном, в городах Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля, - подчёркивают авторы документа.