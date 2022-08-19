В Уфе назначили нового председателя общественной палаты

В рамках заседания также сформированы четыре комиссии по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами; по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со СМИ; по строительству, ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и вопросам безопасности; по промышленности, предпринимательству, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии