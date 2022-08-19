В Уфе назначили нового председателя общественной палаты

В Уфе на должность председателя Общественной палаты назначили Ольгу Одинокову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что Одинокова была избрана на должность в рамках состоявшегося сегодня заседания городской общественной палаты. Так, председателем была назначена руководитель компании «Респект» Ольга Одинокова, заместителями чиновницы стали секретарь общественной палаты прошлого созыва Эрик Ахтямов, а также предприниматель Виталий Золотов. Должность секретаря палаты занял Анвар Байков.
В рамках заседания также сформированы четыре комиссии по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами; по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со СМИ; по строительству, ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и вопросам безопасности; по промышленности, предпринимательству, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии
В пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя главы администрации Владимира Жебровского отмечают, что основной задачей палаты является выстраивание взаимодействия между уфимцами, органами самоуправления и некоммерческим сектором.