В Уфе назначили нового председателя общественной палаты

В Уфе назначили нового председателя общественной палаты
В Уфе назначили нового председателя общественной палаты
Вчера, 20:24ПолитикаАзамат НуховФото: сайт Администрации г.Уфа
Решение о назначении на должность Ольги Одиноковой было принято сегодня по итогам заседания городской общественной палаты

В Уфе на должность председателя Общественной палаты назначили Ольгу Одинокову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что Одинокова была избрана на должность в рамках состоявшегося сегодня заседания городской общественной палаты. Так, председателем была назначена руководитель компании «Респект» Ольга Одинокова, заместителями чиновницы стали секретарь общественной палаты прошлого созыва Эрик Ахтямов, а также предприниматель Виталий Золотов. Должность секретаря палаты занял Анвар Байков.

В рамках заседания также сформированы четыре комиссии по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами; по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со СМИ; по строительству, ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и вопросам безопасности; по промышленности, предпринимательству, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии

В пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя главы администрации Владимира Жебровского отмечают, что основной задачей палаты является выстраивание взаимодействия между уфимцами, органами самоуправления и некоммерческим сектором.

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