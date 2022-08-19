Bloomberg: РФ требует платить за газ с «Сахалина-2» через Газпромбанк

Bloomberg: РФ требует платить за газ с «Сахалина-2» через Газпромбанк
Bloomberg: РФ требует платить за газ с «Сахалина-2» через Газпромбанк
Вчера, 18:41ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
РФ поставила условие касательно проведения платежей за покупку сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». Согласно обновленным правилам, оплату следует проводить через Газпромбанк.

После получения инструкций, клиенты ООО «Сахалин Энерджи» узнали, что долларовые платежи, которые раньше можно было провести через заграничные банки, теперь необходимо осуществлять через Газпромбанк.

Также имеется альтернативный способ — оплатить счет можно через филиал «Райффайзенбанка» в РФ, но Газпромбанк является предпочтительным для осуществления платежей, информирует Russian.rt.com.

По информации от агентства, как минимум два покупателя СПГ занялись изучением вопроса о проведении оплаты через Газпромбанк, а точнее, они выясняют, не будет ли это действие считаться нарушением санкций.

Известно, что РФ уже официально уведомила несколько предприятий из Японии о том, что «Сахалин-2» передан новому оператору.

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