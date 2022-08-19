Bloomberg: РФ требует платить за газ с «Сахалина-2» через Газпромбанк

После получения инструкций, клиенты ООО «Сахалин Энерджи» узнали, что долларовые платежи, которые раньше можно было провести через заграничные банки, теперь необходимо осуществлять через Газпромбанк.
Также имеется альтернативный способ — оплатить счет можно через филиал «Райффайзенбанка» в РФ, но Газпромбанк является предпочтительным для осуществления платежей, информирует Russian.rt.com.
По информации от агентства, как минимум два покупателя СПГ занялись изучением вопроса о проведении оплаты через Газпромбанк, а точнее, они выясняют, не будет ли это действие считаться нарушением санкций.
Известно, что РФ уже официально уведомила несколько предприятий из Японии о том, что «Сахалин-2» передан новому оператору.