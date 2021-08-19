В Башкирии можно будет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

Руководитель РОО «Позитивная среда» Артур Гильманов ответил на вопросы, где бесплатно сдать тест на ВИЧ и получить лечение в Башкирии, как не заразить своего партнера и продолжать вести привычный образ жизни.

Как сообщает КП-Уфа, РОО «Позитивная среда» была образована в 2016 году в качестве инициативной группы добровольцев. После получения статуса НКО в 2017 году работа учреждения была направлена преимущественно на помощь ВИЧ-положительным пациентам. В сообщество входят инфекционисты, психологи и консультанты. Основной целью РОО является повышение качества жизни людей с инфекционными заболеваниями. Проведение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» поможет всем желающим анонимно пройти тест и проконсультироваться со специалистом. Другая важная задача организации — убедить пациента начать лечение, чтобы сохранить собственное здоровье и не заразить близких.

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