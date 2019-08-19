Жена Нетаньяху стала участницей сразу двух скандальных событий по пути в Киев

Второй инцидент попал на видео, сообщает 19 августа газета «Известия».

На кадрах видно, как глава правительства Израиля отломил кусок каравая и попробовал его. После этого он сделал то же самое для своей супруги. Однако она просто выбросила угощение на асфальт.

Ранее, перед вылетом в Киев, Сара Нетаньяху осталась недовольна тем, что командир экипажа не поприветствовал её при посадке в лайнер должным образом. После этого ему пришлось обратиться к ней лично.