Жена Нетаньяху стала участницей сразу двух скандальных событий по пути в Киев
Вчера, 15:24ПолитикаФото: pixabay.com
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Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара громко выразила свое недовольство в самолете, летевшем в Киев. А по прибытию в украинскую столицу она бросила на асфальт кусочек традиционного каравая, которым встречали высокопоставленных гостей.
Второй инцидент попал на видео, сообщает 19 августа газета «Известия».
На кадрах видно, как глава правительства Израиля отломил кусок каравая и попробовал его. После этого он сделал то же самое для своей супруги. Однако она просто выбросила угощение на асфальт.
Ранее, перед вылетом в Киев, Сара Нетаньяху осталась недовольна тем, что командир экипажа не поприветствовал её при посадке в лайнер должным образом. После этого ему пришлось обратиться к ней лично.
Этот визит израильского премьер-министра станет первым за последние 20 лет.
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