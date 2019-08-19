СМИ Германии назвали причину ухудшения отношений ФРГ и США

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По мнению немецкого издания Der Spiegel, назначение на пост посла США в Германии Ричарда Греннела ухудшило отношения Берлина и Вашингтона до такого состояния, что стороны начали игру в дипломатическую «молчанку».
Отмечается, что за годы его работы на этой должности были практически прекращены контакты с «Атлантическим мостом» - организацией, являющейся ключевой в диалоге двух сторон, сообщает газета «Известия».
Так, Греннел выступил против назначения на пост главы «Атлантического моста» бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. После этого посла США стали сторониться многие представители власти.
По словам бывшего постпреда Соединенных Штатов в НАТО Николаса Бернса, между странами существуют большие экономические разногласия и отмечается кризис в отношениях.
Отмечается также, что на сегодняшний день 85% граждан Германии негативно относятся к США, а между лидерами стран практически отсутствует прямой диалог.
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