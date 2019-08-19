СМИ Германии назвали причину ухудшения отношений ФРГ и США

Отмечается, что за годы его работы на этой должности были практически прекращены контакты с «Атлантическим мостом» - организацией, являющейся ключевой в диалоге двух сторон, сообщает газета «Известия».

Так, Греннел выступил против назначения на пост главы «Атлантического моста» бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. После этого посла США стали сторониться многие представители власти.

По словам бывшего постпреда Соединенных Штатов в НАТО Николаса Бернса, между странами существуют большие экономические разногласия и отмечается кризис в отношениях.