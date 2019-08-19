Главой одного из районов Башкирии стал бывший представитель СМИ и хлебопек

Сегодня, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что в Бирском районе решением районного совета депутатов была утверждена кандидатура главы Бирского района.

Новым главой стал Василий Петров. Ранее он работал председателем совета Белебеевского района.

Как сообщали ранее, прежний глава Бирского района Александр Груздев ушел в отставку по собственному желанию.

Для справки

Василию Петрову 38 лет. Он отучился в Самарской государственной архитектурно-строительной академии по специальности «экономист-менеджер». Трудовой путь начинал в 2000 году в СМИ, работал оператором компьютерного видеомонтажа в телекомпании «Белебей-ТВ». С 2002 по 2005 годы руководил муниципальной «Белебеевской телекомпанией».