Смертельное ДТП и переезд чиновников в Кузнецовский затон: Главное за день в Башкирии

Смертельное ДТП и переезд чиновников в Кузнецовский затон: Главное за день в Башкирии
Смертельное ДТП и переезд чиновников в Кузнецовский затон: Главное за день в Башкирии
Вчера, 21:37ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О самых громких события минувшего дня в Уфе и республике — в материале Mkset

Сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил о том, что сроки выполнения работ по реконструкции улицы Пугачева должны быть не просто соблюдены, а опережены. При этом чиновникам, ответственным за проведение работ мэр посоветовал либо либо самим переехать в Кузнецовский затон, либо же установить там палатку. Всё это, по мнению Ратмира Мавлиева, должно способствовать ускорению темпов проведения ремонта.

Также сегодня в селе Бакалы прошла церемония прощания с девушками, погибшими днём ранее в ДТП. Напомним, в Бакалинском районе четверых девушек насмерть сбил пьяный водитель, ехавший на скорости более 110 километров в час. Виновником смертельной аварии оказался 23-летний уроженец села — молодой человек был заключен под стражу до 18 сентября.

Реальная зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%. Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий в Уфе за первые три месяца текущего года увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,8% и составила 57 836 рублей.

В ДТП, случившемся сегодня на дороге Уфа-Оренбург погибли четверо человек. При столкновении двух лекговых автомобилей погибли оба водителя и один из пассажиров, позднее стало известно, что одна из пассажирок — женщина 1960 года рождения скончалась в больнице. Отметим, что позднее в Башкирии проищошло ещё одно смертельное ДТП, унёсшее жизнь водителя легкового авто.

В Уфе двое детей были госпитализированы после падения из окон. Сообщается, что семилетний ребенок выпал из окна дома по улице Комарова, второй ребенок ребёнок в возрасте пяти лет упал с высоты четвёртого этажа на улице Пархоменко.

В Уфе скоростное ограничение 40 километров в час ввели на участке улицы Жукова. Как отметили в пресс-службе ГИБДД Уфы, ограничение связано с большим количеством ДТП на данном участке.

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