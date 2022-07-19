Смертельное ДТП и переезд чиновников в Кузнецовский затон: Главное за день в Башкирии

Сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил о том, что сроки выполнения работ по реконструкции улицы Пугачева должны быть не просто соблюдены, а опережены. При этом чиновникам, ответственным за проведение работ мэр посоветовал либо либо самим переехать в Кузнецовский затон, либо же установить там палатку. Всё это, по мнению Ратмира Мавлиева, должно способствовать ускорению темпов проведения ремонта.