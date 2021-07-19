Дмитрий Чернышенко назначен новым руководителем Приволжского федерального округа

Дмитрий Чернышенко назначен новым руководителем Приволжского федерального округа
Дмитрий Чернышенко назначен новым руководителем Приволжского федерального округа
Сегодня, 15:28ПолитикаАнастасия ДесяткинаФото: Фото пресс-службы Правительства РФ
Распоряжение о распределение кураторов по регионам, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Дмитрий Чернышенко является вице-премьером страны отвечающим за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие. Распределение о кураторстве федеральных округов между заместителями Председателя Правительства России было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Стало известно и о том, кто будет курировать другие регионы страны.

Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Данный выбор, как сообщают собственные источники «РБК», был обоснован тем, что Абрамченко отвечает в правительстве за лесное хозяйство, недропользование и экологию.

Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ.

Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ.

Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы