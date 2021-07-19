Дмитрий Чернышенко назначен новым руководителем Приволжского федерального округа

Дмитрий Чернышенко является вице-премьером страны отвечающим за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие. Распределение о кураторстве федеральных округов между заместителями Председателя Правительства России было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
Стало известно и о том, кто будет курировать другие регионы страны.
Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Данный выбор, как сообщают собственные источники «РБК», был обоснован тем, что Абрамченко отвечает в правительстве за лесное хозяйство, недропользование и экологию.
Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный федеральный округ.
Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ.
Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ.
Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ.