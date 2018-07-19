В Госдуме стартовало обсуждение пенсионной реформы

Сегодняшний четверг, 19 июля, может войти в историю, как день, когда сделали первый шаг к увеличению возраста выхода на пенсию. Этот показатель системы, который не менялся многие десятилетия. Сегодня в первом чтении рассматриваются изменения в пенсионную систему, подготовленные Правительством России.

Представляет депутатам законопроект министр труда Максим Топилин, который рассказал, прежде всего, о необходимости повышения пенсионного возраста. В частности, речь шла о том, что продолжительность жизни в России за последнее время по сравнению с теми временами, когда нынешний возраст выхода на пенсию только принимался, значительно выросла.

Максим Топилин также указал, что сегодня доля пенсионеров в общей численности населения – 30%. Каждый третий в России – пенсионер. Когда принимался нынешний возраст выхода на пенсию, это было чуть ли не сто лет назад, доля пенсионеров была всего 2%. Соответственно, как считают разработчики изменений, необходимость выхода на пенсию в чуть более старшем возрасте (мужчины +5 лет, женщины +8 лет) продиктовано текущей неоспоримой экономической необходимостью.

Министра труда также указал на то, что когда в других странах, в частности, в странах Европы поднимался возраст выхода на пенсию, это происходило резко, так как это была реакция на те или иные кризисные явления. У нас же увеличение пенсионного возраста планируется произвести постепенно.

- Предлагаемые изменения призваны сбалансировать пенсионную систему на перспективу. Все денежные средства, которые высвободятся в связи с принятием изменений, будут направлены на рост пенсий для тех, кто сейчас уже на пенсии, для нынешних пенсионеров, – сказал Максим Топилин.

Напомним, что при среднем размере российской пенсии 14000 рублей (около того), рост планируется на уровне 7% в год или на 1000 рублей. Данная индексация в два раза превышает прогнозируемый темп инфляции (план на 2018 год – до 3,5%).

Таким образом по прогнозам специалистов минтруда к 2024 году средний размер пенсии должен увеличиться с 14000 до 20000 рублей.