Коммунисты проведут в Уфе митинг против пенсионной реформы
Митинг согласовали в правительстве.
Башкирское отделение КПРФ согласовало в правительстве митинг против пенсионной реформы, сообщил Медиакорсети первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. Он пройдет на площади перед Дворцом спорта в Уфе 28 июля в 15.00.
Предполагаемое количество участников - 500 человек. Коммунисты будут выступать не только против изменений в пенсионной системе, но и против повышения НДС, роста цен на бензин, коммунальных тарифов.
Ранее в Уфе митинг против повышения пенсионного возраста провела Федерация профсоюзов Башкирии. Он состоялся 12 июля и собрал, по разным оценкам, от 1100 до 5 000 человек. Медиакорсеть вела прямую трансляцию митинга.
Сегодня в Государственной думе состоится первое чтение поправок в законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий - в части повышения нормативного пенсионного возраста.
Правительство предложило в течение длительного переходного периода поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.