Коммунисты проведут в Уфе митинг против пенсионной реформы

Башкирское отделение КПРФ согласовало в правительстве митинг против пенсионной реформы, сообщил Медиакорсети первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. Он пройдет на площади перед Дворцом спорта в Уфе 28 июля в 15.00.

Предполагаемое количество участников - 500 человек. Коммунисты будут выступать не только против изменений в пенсионной системе, но и против повышения НДС, роста цен на бензин, коммунальных тарифов.

Ранее в Уфе митинг против повышения пенсионного возраста провела Федерация профсоюзов Башкирии. Он состоялся 12 июля и собрал, по разным оценкам, от 1100 до 5 000 человек. Медиакорсеть вела прямую трансляцию митинга.

Сегодня в Государственной думе состоится первое чтение поправок в законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий - в части повышения нормативного пенсионного возраста.