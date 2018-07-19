Карелия получит два миллиарда рублей на строительство дорог и мостов

Средства региональные власти должны освоить в течение двух лет, сообщает RNS. Предполагается, что на эти деньги в республике построят 12 мостов, еще два капитально отремонтируют. Кроме того, в центре Петрозаводска будет реконструирована улица, а в одном из районов появится новая трасса.