Госдума одобрила законопроект Курултая Башкирии о больных туберкулезом

- Туберкулез – социальная болезнь, распространение которой во многом зависит от поведения ее носителей. К сожалению, социальный статус, образ жизни таких граждан зачастую не позволяют им самостоятельно заниматься своим здоровьем. У многих из них нет ни лекарств, ни средств на их покупку. Предлагаемая нами норма закрепит для них обязательное обследование и лечение, которое будут осуществлять медицинские организации. В итоге, во-первых, помощь получат сами больные, во-вторых, снизится риск заражения для здорового населения. К сожалению, Россия остается одним из государств с наиболее высоким уровнем туберкулеза. Развитые страны давно победили это зло, во многом за счет профилактических мер. И нам пора прийти к этому. Туберкулез подобно чуме должен остаться в прошлом. Это точно не болезнь 21 века, - прокомментировал он.