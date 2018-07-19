Госдума одобрила законопроект Курултая Башкирии о больных туберкулезом
Норма, предложенная башкирскими парламентариями, закрепит для больных туберкулезом обязательное обследование и лечение.
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию во втором чтении проект федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», предусматривающий обязанности по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и прохождению соответствующего обследования и лечения для лиц, больных туберкулезом. Автор законопроекта – Курултай – Госсобрание Башкирии.
По словам спикера местного парламента Константина Толкачева, данная норма еще законодательно не закреплена.
- Туберкулез – социальная болезнь, распространение которой во многом зависит от поведения ее носителей. К сожалению, социальный статус, образ жизни таких граждан зачастую не позволяют им самостоятельно заниматься своим здоровьем. У многих из них нет ни лекарств, ни средств на их покупку. Предлагаемая нами норма закрепит для них обязательное обследование и лечение, которое будут осуществлять медицинские организации. В итоге, во-первых, помощь получат сами больные, во-вторых, снизится риск заражения для здорового населения. К сожалению, Россия остается одним из государств с наиболее высоким уровнем туберкулеза. Развитые страны давно победили это зло, во многом за счет профилактических мер. И нам пора прийти к этому. Туберкулез подобно чуме должен остаться в прошлом. Это точно не болезнь 21 века, - прокомментировал он.
Предложенный башкирскими депутатами законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в июле 2017 года. После этого велся процесс доработки. Законопроект расширяет обязанности больных туберкулезом по выполнению санитарно-гигиенических правил не только в общественных местах, но и по месту жительства и работы, по явке в медицинские организации, по не препятствованию проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в местах их проживания.