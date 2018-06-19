Глава Северной Кореи прилетел в Китай
Сегодня, 15:43Политика
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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с официальным визитом Китай.
В Поднебесной северокорейский руководитель проведет рабочую встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет RNS.
В ходе беседы лидеры двух стран поговорят об итогах встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
Источник издания сообщает, что глава Северной Кореи проведет в Пекине два дня. Члены делегации прилетели в Поднебесную на двух воздушных судах. В первом летел сам Ким Чен Ын, а во втором его автомобиль.
Напомним, встреча лидеров КНДР и США прошла в прошлый вторник на территории Сингапура. В ходе беседы Дональд Трамп и Ким Чен Ын заключили соглашение.
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