Глава Северной Кореи прилетел в Китай

В Поднебесной северокорейский руководитель проведет рабочую встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет RNS.

В ходе беседы лидеры двух стран поговорят об итогах встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Источник издания сообщает, что глава Северной Кореи проведет в Пекине два дня. Члены делегации прилетели в Поднебесную на двух воздушных судах. В первом летел сам Ким Чен Ын, а во втором его автомобиль.